L’Opinione della Sicilia protagonista al “Premio Sicilia In”

C’è anche L’Opinione della Sicilia fra le eccellenze dell’isola premiate nel corso della manifestazione “Premio Sicilia In”, organizzata dalla casa editrice Edizione G.A. di Giuseppe Angelica nella suggestiva cornice del Porto Turistico di Marina di Ragusa. A ritirare il premio dalle mani della madrina Maria Grazia Cucinotta è stato il giornalista Guido Monastra, coordinatore della redazione siciliana de L’Opinione, che ha voluto condividere il premio con la redazione centrale de L’Opinione delle Libertà diretta da Arturo Diaconale.

Ragusa è stata per una sera la capitale dell’Isola, con le sue bellezze paesaggistiche, architettoniche e storiche che sono state raccontate con verve e immagini esclusive nel docu-film dal titolo “Ragusa, l’isola nell’isola”, curato dalla giornalista Alessandra Molinari con la regia di Antonio Centomani, professionista legato a Rai Cinema.

Una serata elegante che ha visto la partecipazione di circa 2.000 spettatori che hanno applaudito la proiezione del documentario su Ragusa e che hanno ammirato anche la bellezza dirompente di una madrina d’eccezione come Maria Grazia Cucinotta che ha portato sul palco tutta la sua sicilianità rivendicata ancora una volta con orgoglio. “La Sicilia è tutta una eccellenza – ha detto la popolare attrice – perchè la natura ci ha fatto un regalo prezioso. Quando torno in Sicilia ho sempre l’emozione di gustare la bellezza di questa terra e quando vado via porto sempre con me un pezzetto di questa meravigliosa terra. Finalmente, dopo tanti rapidi approcci, ho avuto la possibilità di godermi Ragusa quasi come una turista riuscendo ad apprezzarne tutte le bellezze”. Per lei anche tanti selfie con gli ammiratori, sempre con il sorriso, a conferma della sua grande semplicità e disponibilità.

La serata ha rappresentato un autentico omaggio a Ragusa, giustamente definita isola nell’isola, e alla sua amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Cassì. Sul palco anche l’editore Giuseppe Angelica, vulcanico personaggio del mondo dell’editoria, ideatore sul web di ialmo.it, il Portale dei comuni di Sicilia, dedicato all’offerta di servizi di Editoria e Comunicazione e che nel 2007 ha pubblicato la “Enciclopedia Contemporanea: I Comuni d’Italia, 20 volumi, 14 mila pagine e 16 mila fotografie”. Attualmente Edizioni G.A. è concessionaria esclusivista in Sicilia del format Mediaset “Parola di pollice verde” condotto da Luca Sardella e pubblica la rivista nazionale “Vivere Light” dedicata alla salute e alla bellezza.

Targhe e pergamene sono state consegnate ai rappresentanti delle aziende che si sono contraddistinte negli anni per innovazione, crescita e modernità.