Ci sono lavori “normali” che quando finisce la giornata ti puoi rilassare e non pensare più a niente, almeno fino alla mattina dopo. Poi ci sono lavori un po’ diversi, quelli speciali, che se li fai con coscienza e passione ti prendono l’anima. Ma poi ci sono anche uomini e dottori come Ivan Fontoura, un pediatra che alla bella età di 92 anni visita ancora i suoi piccoli pazienti nel suo ambulatorio di Pontal do Paraná, nel Sud del Brasile. In teoria quattordici anni fa è andato in pensione, ma in pratica continua a lavorare a beneficio della comunità in cui risiede. In particolare, l’aspetto notevole è che il dottor Fontoura le sue visite le fa del tutto gratis; i suoi piccoli pazienti sono poveri e lui non prende una lira, o meglio, un “real” dalla famiglia.

Dal punto di vista professionale il dottore è preparatissimo, dopo la laurea all’Università Federale del Paraná a soli 24 anni, Fontoura ha conseguito anche un master all’Università della California e un dottorato alla Sorbona di Parigi. Fatti due conti, il dottor Fontoura cura i bambini da sessantotto anni, non avendo la minima intenzione di smettere; finché glielo permetteranno le forze e finché avrà l’appoggio ed il sostegno della sua adorata moglie Eva. Tra l’altro, a giudicare dalla mole di lavoro con i piccoli pazienti, tanta abnegazione fa pure bene al fisico, dato che il dottor Fontoura dimostra vent’anni meno della sua età anagrafica!