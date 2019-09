Aidr: “Bene la nomina di Siniscalchi nella Commissione Via-Vas”

Arturo Siniscalchi (nella foto) farà parte della Commissione Via-Vas, che fa capo al ministero dell’Ambiente. L’Associazione Italian digital revolution esprime piena soddisfazione per la nomina. Si tratta di “un provvedimento che condizionerà la politica industriale e infrastrutturale per gli anni a venire. Poiché la commissione Via-Vas approva o boccia la realizzazione di ferrovie, impianti, strade, grandi ristrutturazioni, giacimenti, porti, centrali elettriche e gasdotti”.

Attraverso una nota congiunta di Mauro Nicastri, presidente di Aidr, e del responsabile dell’Osservatorio per la digitalizzazione dell’ambiente e l’energia, Gianfranco Ossino, inviano “il più sincero in bocca al lupo ad Arturo Siniscalchi per il nuovo incarico di componente della commissione Via-Vas del ministero dell’Ambiente, certi che saprà dimostrare al meglio la sua professionalità, così come già dimostrato nei diversi ruoli in cui ha operato”.

Secondo Nicastri, e Ossino, “nel clima di cambiamento tanto invocato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non poteva essere fatta scelta migliore dal ministro dell’ambiente, Sergio Costa. Arturo Siniscalchi, economista, direttore amministrativo FormezPa e vice presidente di Aidr, è stato scelto tra 1.200 curricula di esperti e professionisti che hanno risposto al primo avviso pubblico mai pubblicato per comporre la commissione Via-Vas. Siamo sicuri che Siniscalchi valuterà le opere da realizzare con il massimo impegno e trasparenza”.