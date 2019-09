Danilo Calvani spiega il ritorno nelle piazze dei movimenti contadini, operai ed artigiani da lui coordinati fin dal 2006, anno in cui iniziarono le proteste per le vessazioni fiscali nei riguardi degli agricoltori. L’acme venne toccato con le mobilitazioni generali contro il Governo Monti del 2012 e 2013. Calvani ha dato un nuovo assetto territoriale ai Forconi, oggi definibile come un partito populista a tutti gli effetti. La presenza del tricolore nelle piazze, come bandiera di protesta, era in uso proprio durante le manifestazioni anti-Monti. Oggi i Forconi sfidano il Governo Conte promettendo marce tricolore in tutte le piazze d’Italia.