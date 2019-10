Stragi cristiane in Etiopia: la manifestazione a Roma

Domenica 6 ottobre si è tenuta nel centro di Roma la manifestazione della Chiesa Ortodossa d’Etiopia. Una protesta civile e religiosa contro i crimini perpetrati dalle milizie musulmane contro i cristiani del Corno d’Africa. Eccidi che sono via via aumentati dalla fine anni degli anni Ottanta, con una progressione del 20 per cento annuo. In questo 2019 hanno ormai preso la dimensione di un vero e proprio sterminio.

La diaspora ortodossa etiope nel mondo conta 50 milioni di fedeli, negli ultimi mesi di quest’anno, 1.230 esseri umani sono stati uccisi mentre pregavano nelle caratteristiche chiese di fango, decorate con croci ortodosse di colore bianco. Nel mese di luglio sono state assalite ed incendiate 3 grandi chiese nella regione meridionale del Sidamo, nel silenzio della comunità internazionale che ha ignorato gli eventi.