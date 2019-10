Addio all’ergastolo ai mafiosi? Il 22 ottobre nel Palazzo della Consulta si deciderà se cancellare una delle norme per il contrasto alla mafia proposte da Giovanni Falcone quando era direttore generale degli affari penali al ministero della Giustizia. Si discuterà nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario che prevede la preclusione all’accesso dei benefici per i detenuti che si trovano all’ergastolo ostativo, cioè per coloro che non hanno mai collaborato con la giustizia.

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se questa norma è illegittima. Il commento dell’avvocato penalista Massimiliano Annetta intervistato all’interno del contenitore Giustizia Caffè.