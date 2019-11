Italian Wedding Awards verso la finale

In un’atmosfera tra l’antichità romana e là modernità dell’arte contemporanea, nella Boscolo Circo Massimo, sono stati decretati i vincitori della semifinale del centro Italia degli Italian Wedding Awards.

La competizione, che si pone l’obiettivo di premiare le eccellenze del Wedding giunta alla quarta edizione voluta fortemente da Camelia Lambru e Mariangela Savonarota, ha visto protagonisti fornitori e partner uniti per aggiudicarsi la super finale prevista per il 30 novembre presso la Venaria Reale di Torino. Un evento reso unico dalla capacità delle organizzatrici e wedding planner Raffaella Bufo e Valentina Messineo D’Amelio, che hanno creato un’ambientazione magica.

A farla da padrone sicuramente gli allestimenti floreali della Ceccotti Flowers, Adriano Ceccotti (a capo dell’azienda) si è contraddistinto come sempre per eleganza e esclusività. Candele, rose rosse e alloro in oro per riportare gli oltre 100 ospiti in un’atmosfera tipica dell’Antica Roma. Un catering squisito offerto da Alfonso Muzzi. Finger food la parola d’ordine. Luci spente e proiezioni tematiche su tavoli su cui poi venivano servite le pietanze.

Vincitori della categoria wedding planner Giulia Ciolli; flower designer Sartoria Floreale e Non Solo Rose e Valerio Pantani per la fotografia. Tanto per dirne alcuni.

Una premiazione veloce e divertente in cui l’onorevole Simone Baldelli, presentatore ufficiale della serata, ha lasciato spazio anche ad Angela Orecchio che con le sue interviste in diretta Facebook e diretta radiofonica su Rid 96.8 ha raccontato “live” tutta la serata.

Ospiti speciali e giudici: Augusta Iannini, il magistrato moglie di Bruno Vespa da oltre 40 anni. MaMo, artista talentuoso che ha omaggiato della sua arte i premiati speciali. Una riproduzione della sua Wedding Queen per gli sponsor che in maniera più importante hanno collaborato alla realizzazione della serata: Francesca Ragone per la sua bravura nel settore del make-up, Antonella Rossi per la moda. Per dire qualche nome. Un palcoscenico in cui premiati e premianti si sono stretti la mano per augurarsi il meglio. Sobrietà esclusiva, la caratteristica assoluta della serata.