A Roma la Consulta dei senatori del Regno

Due giorni di lavori per la Consulta dei senatori del Regno, conclusi con una serata di gala a Palazzo Ferrajoli alla presenza della principessa Hélène di Jugoslavia, figlia di Maria Pia di Savoia e nipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II, con il marito francese Stanislas Fougeron. Numerosi ospiti, ben 280 da tutto il mondo sono intervenuti all’evento, coordinato dal vicepresidente della Consulta, Giovanni Duvina. La Consulta è il proseguimento del Senato del Regno, che si è sciolto il 1 gennaio 1948 con l’entrata in vigore della attuale Costituzione repubblicana, come spiega il professor Pier Luigi Duvina, presidente della Consulta dei Senatori, in questa videointervista a cura di Federica Pansadoro.