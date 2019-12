Potrebbe sembrare il titolo del classico cinepanettone, ma, in realtà, dove trascorreranno gli italiani le vacanze di Natale 2019?

Secondo i dati pubblicati da Federalberghi i numeri per quest’anno sono molto positivi: rispetto alle festività dell’anno passato, è stato rilevato un incremento di quasi il 10 per cento delle prenotazioni, con un giro di affari complessivo che supererà i 13 miliardi di euro.

Saranno, dunque, oltre 18 milioni gli italiani che si godranno le meritate vacanze: lontano da casa, sì, ma non troppo lontano, perché l’Italia e le sue bellezze hanno convinto ben l’89,9 per cento di connazionali a restare entro i nostri confini per Natale, scegliendo tra le montagne, le città d’arte, le terme ed il mare. Ed anche per Capodanno sarà il 69,4 per cento degli italiani a scegliere le mete nel Bel Paese con una spesa che si orienterà prevalentemente verso i pasti, seguiti dallo shopping e dai pernottamenti.

Per la selezione dell’alloggio, il detto “Natale con i tuoi” trova conferma nella scelta più gettonata di case di parenti e amici, nel 43 per cento dei casi, mentre negli altri casi si opta per strutture alberghiere o i più economici bed and breakfast.

“Ci riempie d’orgoglio la circostanza che l’Italia sia di gran lunga la destinazione scelta dagli italiani” ha commentato Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi. “È un dato che conferma come il nostro sistema Paese continui ad esprimere un’offerta di qualità, che viene riconosciuta e premiata dal mercato, e ci spinge a perseverare nell’impegno per un miglioramento continuo”.

Per quanto riguarda le modalità di prenotazione e di organizzazione della vacanza, sempre più italiani, quasi il 60 per cento, si muovono con largo anticipo, prediligendo il così detto “early booking”, che permette di trovare più disponibilità nelle località prescelte e soprattutto tariffe più accessibili e convenienti. E la prenotazione diretta con le strutture attraverso contatto telefonico o sito internet costituisce un’abitudine sempre più diffusa, scelta da oltre la metà dei vacanzieri, poiché offre maggiori garanzie e permette di confezionare un soggiorno “su misura” in base alle proprie esigenze.

Per coloro che invece hanno scelto una meta estera dove trascorrere il Natale e salutare la fine del 2019, sono i dati di Astoi, l’associazione che rappresenta oltre il 90 per cento del mercato del tour operating italiano, a fornire i dati del cosiddetto outgoing, il flusso di viaggiatori che dall’Italia parte per l’estero. Gli italiani scelgono di viaggiare in tutti i continenti, prediligendo Caraibi, Thailandia, Sud-est asiatico e Mar Rosso per coloro che desiderano una vacanza esotica in località di mare, mentre Stati Uniti, Emirati Arabi, Sud America e capitali europee sono in testa tra coloro che scelgono una meta più culturale e di scoperta. Non mancano le destinazioni emergenti, fra cui le città baltiche, le Filippine, l’Etiopia e l’Ecuador. Buone vacanze!