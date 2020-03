Coronavirus, Olimpiadi di Tokyo: non si esclude il rinvio

L’ipotesi, citata dall’Independent, è stata evocata dal ministro giapponese Seiko Hashimoto. A causa dell’emergenza Coronavirus, le Olimpiadi di Tokyo potrebbero svolgersi a settembre, o addirittura, a fine anno. Eppure, in base all’accordo fra Giappone e Comitato olimpico internazionale, i Giochi – previsti dal 24 luglio al 9 agosto – devono tenersi entro il 2020, senza specificare quando. Intanto, il Cio è stato costretto a smentire. “Si svolgeranno a luglio”. Un fatto è certo: l’epidemia ha messo in subbuglio il mondo dello sport.

Il presidente del Cio Tomas Bach conferma che si svolgeranno “con successo, a partire dal 24 luglio”. Bach ha ribadito la “forte determinazione allo svolgimento di Giochi” a partire dalla data stabilita. Nella notte, il ministro giapponese alle Olimpiadi, Seiko Hashimoto, aveva rilevato che il contratto col Cio prevede lo svolgimento entro la fine dell’anno, confermando di fatto l’ipotesi di un rinvio, se l’emergenza Coronavirus non venisse risolta.

Ma la nota del Cio è molto chiara. Il Comitato olimpico sostiene di “apprezzare e sostenere le misure adottate, che costituiscono una parte importante dei piani di Tokyo per ospitare giochi sicuri”. Il Cio “continuerà a seguire i consigli dell’Organizzazione mondiale della sanità, in quanto principale agenzia delle Nazioni Unite su questo argomento. L’Executive Board “ha ringraziato l’Oms per i suoi preziosi consigli e collaborazione continui”. Il Comitato olimpico ha “inoltre elogiato la grande unità e la solidarietà degli atleti, dei comitati olimpici nazionali, delle federazioni internazionali e dei governi”.

Il Cio “ha accolto con favore la loro stretta collaborazione e flessibilità per quanto riguarda i preparativi per i Giochi, e in particolare gli eventi di qualificazione. Tutte le parti interessate continuano a lavorare a stretto contatto per affrontare le sfide del Coronavirus”. Il Cio infine “incoraggia tutti gli atleti a continuare a prepararsi per i Giochi olimpici di Tokyo 2020 e continuerà a supportare gli atleti fornendo le informazioni e gli sviluppi più recenti, accessibili per gli atleti di tutto il mondo sul sito Web Athlete365”.