Decreto Covid-19: manca l’obbligo di mascherine e guanti

Ho letto il testo del nuovo Decreto ministeriale sul Coronavirus e non capisco perché non venga imposto l’obbligo di indossare mascherina e guanti se e quando si esce da casa. La decisione di non far uscire tutti noi da casa è senza dubbio un’ottima soluzione per contenere l’epidemia ma è impensabile bonificare gli ambienti da contatti e strette di mano e non proteggere e rendere immuni le persone stesse, per quanto si può. Guanti e mascherine dovrebbero essere stati resi obbligatori da indossare quando si deve uscire da casa. Già molte persone hanno saggiamente scelto di indossare mascherine e guanti senza bisogno di nessun obbligo di Stato. Il buon senso, la paura del contagio, stanno avendo la meglio. Ma non basta.

Diverse immagini di grandi città come Milano o Roma mostrano che ancora sono molti i sognatori di giorno – li avrebbe chiamati Lawrence d’Arabia – i quali oltre ad andare incoscientemente “a spasso”, lo fanno senza nemmeno indossare mascherina e guanti, tra le poche protezioni contro il coronavirus, anche se poi sul sito web salute.gov.it troviamo scritto “la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie” e questa informazione offusca ancora di più le idee.

Perché nei panifici o nei supermercati, ad esempio, come da varie ordinanze regionali è obbligatorio per i commessi indossare la mascherina (oltre ai guanti) mentre per i consumatori no? C’è confusione. Aver imposto per Decreto l’uso della mascherina (e dei guanti) per chiunque avrebbe reso tutto più chiaro. Produrre mascherine e guanti non è tecnicamente difficile e impegnativo quanto produrre un ventilatore o un respiratore polmonare. E sicuramente più economico. Ora, leggiamo di casi in cui le mascherine o non vengono più vendute per fine scorte, come riportano le scritte affisse da alcune farmacie di Milano, o vengono vendute (sempre a Milano) anche a 60 euro l’una. Mentre a Brescia ne sono state sequestrate oltre 400 prive della marcatura CE e a Pescara sono stati spesi, rubati, 149 euro per cinque mascherine e un gel disinfettante. Il virus dello sciacallaggio non si sconfiggerà mai. Lo si può contenere però. E questo può farlo il Governo non solamente con i controlli delle forze dell’ordine, anche fornendo guanti e mascherine a prezzi fissi, oltre a renderne obbligatorio l’uso.