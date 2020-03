Voi ai quali piace, per stupidità accertata, andare in giro per le città o addirittura per il Paese, vi offendete se qualcuno evidenzia la vostra insipienza?

Ci rimanete male – qualora riusciate a capire un qualcosa che costituisca il poco più del nulla – se viene messa in luce quanto sia criminale la vostra incredibile condotta?

Fino all’altra sera (nonostante i divieti) facevate i fighetti lungo i navigli milanesi a consumare aperitivi o nei locali alla moda romani a mangiare come se nulla fosse. Insomma, dei cretini in libera uscita nonostante i divieti che “l’altra parte”, quella delle persone normali, avevano cominciato a rispettare.

Siete scappati come topi senza attributi quando qualcuno, vostro ignobile simile, ha anticipato la bozza di un provvedimento restrittivo emesso dal Governo che serviva (e serve) a limitare i possibili danni del Coronavirus per tutti noi. E l’altra sera avete fatto la stessa cosa salendo sui treni che vi portavano lontano dalla Lombardia, mettendo in allarme soprattutto i governatori delle regioni del sud Italia, territori purtroppo ancora meno attrezzati rispetto a quelli della vostra provenienza.

Non vi rispetto e anzi vi dico che la vostra stupidità fa schifo ed è anche un po’ criminale. Mi auguro, per voi esseri umani senza senso, che alla fine possiate scontare gli errori dovuti alla vostra presunta superiorità: sarebbe sufficiente una condanna penale per farvi capire (nel vostro caso la speranza è l’ultima a morire) quanto siete stati mentecatti e criminali con il vostro comportamento.