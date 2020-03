Mia madre non ha paura

Mia mamma ha 81 anni ma non ha paura. Perché mia mamma ha vissuto il dopoguerra. Perché mia mamma ha visto il papà nascondere a casa gli ebrei durante la guerra. Perché mia mamma aveva nove anni quando sua mamma è morta di polmonite perché non c’era la penicillina e suo papà primario allo “Spallanzani” non ha potuto fare nulla. Perché mia mamma è nata da una donna trovata bambina viva per miracolo sotto le macerie del terremoto di Avezzano del 1915. Perché mia mamma ha perso l’amore della sua vita.

Mia mamma non ha paura e neanche io, ma io le ho chiesto il favore di stare a casa e non uscire e lei ha detto: “Va bene, però almeno venerdì vado dal parrucchiere”. Perché mia mamma è una highlander, ma se deve andare al creatore ci andrà in ordine e ben pettinata e io non sono nessuno per impedirglielo. Voi che non potete fare a meno di uno spritz vicini vicini o di rincorrere treni, che scusa avete?

#iorestoacasa