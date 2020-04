“L’Opinione risponde”, Covid-19 e novità farmacologiche

Una lettrice ha scritto alla nostra mail lettere@opinione.it. Mi chiamo Anna e vi scrivo per avere maggiori notizie riguardo i farmaci utilizzati per curare i malati di Coronavirus. Grazie.

A tal proposito, Federica Pansadoro per la rubrica “L’Opinione risponde” ha chiesto la consulenza del dottor Alfonso Spezzano, farmacista, specializzato in fitoterapia ed imprenditore nel settore dermocosmetico e nutraceutico.

Dottor Spezzano, ci sono novità per quanto riguarda le nuove terapie anti Covid-19?

Ad oggi l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha avviato nuovi studi per la sperimentazione clinica di tre medicinali. Sono il Gamifant e Kineret (in associazione) e il Kevzara. Il Gamifant contiene un anticorpo monoclonale anti-interferone gamma chiamato Emapalumab, e serve a controllare l’attivazione e la moltiplicazione di linfociti T e macrofagi; il Kineret è indicato negli adulti per il trattamento dei segni e dei sintomi dell’artrite reumatoide. Entrambi i farmaci sono prodotti dalla casa farmaceutica svedese Sobi, che ha già avviato nel mese di marzo uno studio clinico a breve termine per valutare l’efficacia nel trattamento. Infine abbiamo il Kevzara, che contiene il Sarilumab, antagonista del recettore per l’Interleuchina 6 (IL 6), indicato nel trattamento di adulti con malattia Covid-19 in stadio critico.

In questo periodo bisogna adoperare maggiori accortezze affinché il virus non venga contratto. Oltre indossare guanti e mascherine, è opportuno che vengano utilizzare detergenti specifici per la casa e per la persona. Cosa consiglia?

Per le superfici in generale contro virus e batteri consiglio il Lisoformio detergente (formato da una soluzione saponosa potassica di aldeide formica), importante invece lavare spesso le mani con un sapone contenente antibatterico e anche l’uso della classica amuchina o in alternativa l’amuchina gel a base di ipoclorito di sodio (NaClO).

Ci sono anche prodotti fitoterapici che possono essere usati per lo stesso scopo?

Certamente! Consiglio spesso un gel igienizzante mani a base di Tea Tree Oil. La ricetta è semplice: 15 gocce di olio essenziale Tea Tree, 150 ml alcool denaturato (alcol isopropilico), 30 gocce di olio essenziale di eucalipto, 100 grammi di gel d’aloe vera.