La gente del lavoro è spesso più proattiva e creativa di coloro che pretendono di rappresentarla, siano essi associazioni di categoria, istituzioni o realtà organizzate.

Succede così che, nell’incertezza generalizzata, un gruppo di imprenditori decide di reagire allo stop forzato delle attività immaginando di mettere la propria esperienza commerciale al servizio di una iniziativa benefica in favore dell’ospedale Spallanzani di Roma. Così Massimiliano Menichelli, imprenditore romano, ha contattato alcuni amici di infanzia dando vita alla raccolta fondi denominata #unitisivince. Si tratta di Samir Pacifici, Gabriele Leonardi, Claudio Oggiano oltre a Luigi Cunsolo di Parioli Car Center.

È bastato giusto il tempo per organizzare una pagina Facebook dedicata, una Postepay per raccogliere i fondi, un laboratorio per la realizzazione delle t-shirt e l’iniziativa è partita realizzando risultati oltre ogni più rosea aspettativa.

In principio l’orizzonte è stato la Capitale, ma poi l’iniziativa si è diffusa a macchia d’olio toccando molte città. Le modalità per contribuire sono molto semplici: basta contattare gli organizzatori attraverso i canali social, ordinare una maglietta e farsela recapitare a casa entrando a far parte della comunità di coloro i quali hanno deciso che si può restare a casa facendo del bene. Uniti si vince. Appunto.