“L’Opinione risponde”, gli animali e il coronavirus

Bruno da Roma ha scritto alla nostra mail lettere@opinione.it per avere notizie riguardo alcune associazioni che si occupano di animali. Sua madre ha due cani di piccola taglia e durante questo periodo così critico, dove uscire è limitativo, ha delle difficoltà ad occuparsi di loro.

A tal proposito, per la rubrica “L’Opinione risponde”, abbiamo contattato la dottoressa Cristina Valeri, volontaria e presidente per la sezione di Roma dell’associazione L.E.I.D.A.A., Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente.

Dottoressa, di cosa si occupa la Leidaa?

È un’associazione animalista e ambientalista fondata e presieduta dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali.

In questo periodo così difficile a causa del coronavirus avete ricevuto molte richieste di aiuto?

Dopo che la nostra presidente, lo scorso 21 marzo, ha lanciato il servizio “Leidaa per emergenza Covid-19”, oltre 4mila telefonate sono arrivate al numero 02/94351244. Da Nord a Sud la sofferenza e il dramma delle famiglie coinvolgono sempre più spesso gli animali che, delle famiglie, sono membri a tutti gli effetti. L’onorevole Brambilla ha messo se stessa e l’associazione a disposizione del Paese e di tutti coloro che convivono con un animale d’affezione e oggi si trovano in quarantena, in isolamento domiciliare o ricoverati. Nulla può giustificare l’abbandono di animali: non sono contagiosi, non possono infettarvi. Tutto questo senza contare le telefonate con richieste di informazioni e i problemi di spostamento risolti con l’auto di Leidaa, tante persone colpite dal virus chiedono aiuto per accudire il proprio animale. Nulla può giustificare l’abbandono di animali: non sono contagiosi e non possono infettarvi.

Nella sezione di Roma ci sono molti volontari all’attivo?

Certamente, ci sono tante persone che con amore possono assicurare agli animali una vita normale e serena. Leidaa Roma fa parte della task force coordinata dalla Protezione civile. I volontari si occupano di portare fuori i cani per la loro passeggiata quotidiana, di trovare una sistemazione per gli animali di persone ricoverate e che non hanno familiari che se ne possano occupare o di portarli dal veterinario per visite non procrastinabili. Per le info a riguardo si possono visitare le nostre pagine social Facebook e Instagram Leidaa sezione Roma o il sito www.leidaa.info.