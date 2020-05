La rettifica della Consip

Gentile direttore,

Consip intende smentire, con dati e fatti, alcune affermazioni su presunte inefficienze della Società nelle procedure per l’emergenza Covid-19, che sono state fatte dal giornalista Alberto Luppichini nel corso dell’intervista all’ex presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, pubblicata dal suo giornale.

Affermare, infatti, che Consip “ha dimostrato di non essere all’altezza” del compito affidatole non corrisponde alla realtà dei fatti e non rende giustizia al lavoro svolto dalla Società in queste settimane di emergenza globale visto che in soli venti giorni ha concluso 6 procedure d’urgenza – con tempi di aggiudicazione medi di 3 giorni – contrattualizzando più di 100 imprese, e gestendo oltre 1.600 ordini verso più di 250 strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale.

Né vale suffragare tali affermazioni con una dichiarazione del Commissario straordinario, Domenico Arcuri, estrapolata da una delle prime conferenza stampa nel ruolo, senza considerare, invece, i ringraziamenti che lo stesso ha più volte rivolto a Consip in occasione di diversi, analoghi appuntamenti, dopo aver potuto verificare il prezioso lavoro svolto dalla Società.

Allo stesso modo affermare che il lavoro della Società è stato “poco trasparente e scarsamente ispirata al principio di legalità”, riferendosi al caso Biocrea, è significativo di una scarsa conoscenza dei fatti di cronaca visto che le attività investigative condotte dal Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma sono state avviate in seguito alla tempestiva denuncia effettuata da Consip stessa alla Procura della Repubblica di Roma.

E nonostante il dottor Raffaele Cantone abbia già ampiamente evidenziato nelle sue risposte quanto fossero imprecise le domande rivoltegli relativamente a Consip, riteniamo utile – ai fini di una corretta informazione – dare ulteriori elementi di chiarimento.

Consip è stata nominata soggetto attuatore del Dipartimento della Protezione civile per gli acquisti legati all’emergenza Covid-19 lo scorso 2 marzo.

A fronte della nomina, la Società si è dapprima subito focalizzata, per espresse esigenze della Protezione Civile, sul reperimento urgente di ventilatori polmonari in pronta consegna, attraverso:

individuazione della Siare Engineering ( 6 marzo ), unica azienda italiana produttrice di ventilatori, consentendo a Protezione Civile di acquisire 320 ventilatori in pronta consegna e, a seguito di un piano di sviluppo industriale, di perfezionare l’accordo per altri 2000 .

( ), unica azienda italiana produttrice di ventilatori, consentendo a Protezione Civile di acquisire in pronta consegna e, a seguito di un piano di sviluppo industriale, di perfezionare . pubblicazione (6 marzo) della prima Procedura d’urgenza “ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub-intensiva”, aggiudicata il successivo 9 marzo.

Ad oggi, i fornitori selezionati da Consip hanno consegnato ed installato 3.059 ventilatori polmonari, pari a oltre il 70 per cento di quelli complessivamente messi a disposizione della Protezione civile.

In subordine, Consip è stata interessata all’acquisizione di dispositivi di protezione individuale, complementari alle forniture già individuate dalla Protezione Civile. Ad oggi, Consip ha acquistato e consegnato a Protezione civile – che provvede alla distribuzione verso le strutture sanitarie richiedenti – oltre 26 milioni di dispositivi di protezione (mascherine, guanti, camici, visiere, tamponi, caschi, etc.).

Il lavoro di Consip per l’emergenza Covid è stato improntato alla massima rapidità – per garantire nel minor tempo possibile forniture di elevata qualità, pur in presenza di una situazione di crisi del mercato globale – ma al tempo stesso al pieno rispetto delle regole e alla massima trasparenza, come anche evidente dalla accountability disponibile sul sito www.consip.it, con:

mappa georeferenziata delle consegne di ventilatori polmonari

di ventilatori polmonari elenco di tutte le procedure d’urgenza (date, aggiudicatari, esclusi, )

(date, aggiudicatari, esclusi, ) report con i dati giornalieri sulle consegne di dispositivi ed apparecchiature

di dispositivi ed apparecchiature comunicati stampa

In ultimo, si segnala che una parte rilevante del lavoro di Consip è la prevenzione di frodi o altre irregolarità e infatti nessuno dei prodotti reperiti per il tramite delle gare Consip si è rivelato inadeguato. Ciò vale anche per i requisiti soggettivi degli operatori economici. Peraltro, tutte le anomalie rilevate sono prontamente segnalate alle autorità competenti, leggasi ad esempio il caso Biocrea, fornendo alle stesse la massima collaborazione nell’accertamento delle anomalie.

Questo dimostra la complessità del lavoro di Consip, svolto anche in collaborazione con Procura della Repubblica, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, ma al contempo dimostra come il rispetto delle regole e della legalità non va contro tempestività ed efficienza, tutelando primariamente la salute pubblica ma anche i soldi dei cittadini.