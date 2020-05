Silvia Romano, non è andato tutto bene

Non è andato tutto bene, perché in un Paese malato abbiamo trasformato una tragedia in spettacolo.

Non è andato tutto bene, perché sono tante le brutte storie che si incrociano in quel sorriso bello come la libertà, ma che da solo non può celare le sofferenze, le pressioni e gli abusi nonostante i taccuini, le telecamere e i social network ossessivi proprio quando sarebbe il silenzio il miglior omaggio alla vita.

Non è andato tutto bene, perché ognuno è libero di credere al proprio Dio, ma se quel Dio è stato scelto in un periodo di solitudine, sofferenza, costrizione fisica e psicologica forse non è soltanto suo.

Non è andato tutto bene, perché in ossequio all’unico vero Dio del nostro tempo che è la comunicazione siamo riusciti a trasformare una passerella di qualche politico in una passarella di Al-Shabaab.

Non è andato tutto bene, perché in nome di quello stesso Dio anche l’audizione davanti ai pubblici ministeri di Silvia era già nell’inchiostro delle redazioni per la tipografia della sera, ad ennesima e triste testimonianza della nostra società malata.

Non è andato tutto bene perché fanno semplicemente pena quelle Ong che non pensano ai pericoli, che non proteggono volontari malpagati alla ricerca in Kenya di un senso diverso alla loro vita, e lo trovano nei loro sequestri e nei loro sequestratori.

Non è andato tutto bene, perché la furia mediatica ha coinvolto tutti e persino quell’Imam che si è affannato a dichiarare di essere pronto ad accogliere Silvia, dimenticandosi che una conversione nelle sue condizioni è una pessima propaganda per qualunque Dio.

Non è andato tutto bene perché la vita non ha prezzo, ma non possiamo certo biasimare chi ha dovuto pagare la cremazione di un famigliare a Bergamo e urla per questo, e la storia terribile di Silvia si è riscoperta utile ad ognuno anche per riversare le proprie peggiori opinioni sull’altro.

Non è andato tutto bene, tranne per chi conosceva Silvia ed è semplicemente felice, senza sentire il bisogno di raccontarlo e di una telecamera per farlo.