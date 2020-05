Dalla Palombelli a Giorgia Meloni, tutte le stakanoviste del video anti Covid-19

Terminato il lockdown e iniziata la ripresa, è ora di tirare le somme nel giornalismo televisivo femminile e di assegnare la “palma di Stakanov” alle indefesse conduttrici che, durante l’emergenza, non hanno perso una diretta. Sarete d’accordo che in testa a questa classifica c’è Barbara Palombelli. La giornalista-signora del salotto informativo di Stasera Italia su Rete 4 dall’exploit dei contagi a oggi non ha perso un colpo. Nonostante infuriassero ricoveri a raffica, migliaia di decessi e roventi polemiche politiche, lei è rimasta saldamente alla guida del programma tutte le sere, dal venerdì al sabato dalle 20,30, oltre a una serie di puntate speciali fino alle 23, quando gli argomenti si sono fatti più critici e sono cominciati a cadere sul campo i primi grandi contagiati, a cominciare da Nicola Porro, costretto a casa per alcune settimane. Barbara, impenetrabile al Covid-19, ha affrontato sempre con la stessa calma ed equilibrio qualunque tempesta. Via il pubblico e via gli ospiti in studio, si è collegata con i suoi invitati da casa. Via le parrucchiere e via le truccatrici, si è presentata sempre in diretta con i capelli più naturali, lavati a mano e fonati da sola, con il suo set di giacchini di pelle appena. Insomma, una Palombelli impeccabile. Tutto è cambiato intorno a lei, ospiti, cameramen, segretaria di redazione, ma col suo staff di giornalisti, Michel Dessì in testa, per la Palombelli non c’è stato Covid-19 che abbia potuto interrompere la sua incalzante presenza. Tranne il week-end, quando l’ex giornalista di Repubblica passa il timone della conduzione alla giovane Veronica Gentili, anche lei una bella scorza da dura.

Il parterre delle puntate è variato: dai perenni politici si è passati ai virologi nuove star, soprattutto al professor Massimo Galli, primario del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che si è rivelato il più telegenico degli infettivologi televisivi. Merito sempre di Barbara, che non si è tirata indietro anche quando di fronte alla carestia di dispositivi sanitari si è trattato di fare i tutorial delle mascherine “fai-da-te”. Non solo politica, dunque, consigli pratici e segreti contro il virus. Dopo Barbara Palombelli, l’altra stakanovista del video è stata sicuramente Eleonora Danieli, la padovana che dal 2013 conduce senza sosta Storie vere, il segmento di Unomattina in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Neppure il fatto di essere incinta l’ha fermata di fronte agli attacchi del coronavirus. Laddove si sono arrese tante altre, tra cui l’indomita Caterina Balivo di Vieni da me (“senza pubblico non vado in diretta”), Eleonora è rimasta solida e inchiodata al programma, magari seduta in poltrona col bel pancione in vista. E sì che la Danieli, moglie del conte–imprenditore del settore farmaceutico Giulio Tassoni, potrebbe permettersi una gravidanza tutta dorata. Ma è talmente tosta che non ha mollato un minuto. L’altra padovana sempre in onda è Mara Venier, la bionda “zia d’Italia” di Domenica in che non ha lasciato la conduzione, sostituendo il salotto domenicale di Rai 1 con una bella scrivania, da cui in diretta si è collegata con gli ospiti mostrando uno spaccato della domenica “tutti a casa vip”.

Coriacee, implacabili e coraggiose. Perché un conto è andare in video con tutto il trucco e parrucco e altro è doversi preparare da sole negli studi deserti. Dove tante si sono arrese altre non hanno gettato la spugna. Tra le inossidabili vi è sicuramente Bianca Berlinguer che col suo Cartabianca su Rai 3 non ha fatto una piega: tacchi sempre altissimi, camicette impeccabili e gonne dritte aderentissime nonostante il virus. E altrettanto sempre tiratissima Myrta Merlino, conduttrice su La7 de L’aria che tira, ex moglie del commissario Domenico Arcuri, che non ha perso un boccolo. Sempre in servizio anche Federica Sciarelli, alla guida di Chi l’ha visto? coi suoi tailleur pantaloni. Non era scontata la continuità e la presenza. Si sono dovuti fermare big del calibro di Lucia Annunziata, ricoverata per qualche giorno per accertamenti allo Spallanzani. E lo stesso Bruno Vespa, dopo la partecipazione in studio del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti risultato positivo e messo in quarantena, ha sospeso il suo Porta a Porta. Ma la regina delle regine, la stakanovista antiCovid-19 per eccellenza, a cui va il premio speciale per la sua interminabile, indiscutibile, infinita presenza è sicuramente lei: Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, Covid o non Covid, si è collegata sempre, tutte le sere, da casa, dal Parlamento, dalla strada, in qualunque trasmissione pubblica e privata, in qualunque radio, per contrastare il nemico più temibile del virus, il premier Giuseppe Conte e le sue conferenze stampa. Giorgia non la ferma nessuno.