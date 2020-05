L’esperienza professionale al servizio di un’iniziativa benefica. Va avanti con successo #Unitisivince, la campagna in favore dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. L’idea del progetto nasce dall’iniziativa di un giovane imprenditore, Massimiliano Menichelli, e prende vita grazie alla collaborazione con Claudio Oggiano, Samir Pacifici e Gabriele Leonardi. L’obiettivo è raccogliere fondi per la ricerca sul Covid-19. I tre imprenditori, insieme, hanno cominciato a produrre e vendere delle t-shirt con l’intento di donare il 100 per cento del ricavato all’ospedale romano impegnato in prima linea nella lotta alla pandemia. Sabato 30 maggio, dalle 16 all’una di notte, è in programma una serata evento online di #Unitisivince diretta dalla arthunter Ixie Darkonn, tra funky, deep, tecno e house music di noti Disc jockey e realizzazioni live di opere d’arte firmate Maupal, Ixie e Kryon.

La maratona, visibile sulla pagina Facebook del progetto Unitisivince, corrisponde al lancio e alla vendita di una nuova serie delle t-shirt #andràtuttobene e #unitisivince, decorate dalle opere inedite degli artisti. Il ricavato ottenuto sarà interamente donato alla ricerca per il vaccino contro il virus. Il successo fino ad ora ottenuto ha spinto i giovani imprenditori a creare un vero e proprio brand finalizzato alla solidarietà: Beefour, un progetto imprenditoriale che si affaccia coraggioso in questo momento di leggera ripresa e che è frutto della collaborazione, dell’amicizia e della condivisione degli obiettivi di chi lo anima.

“Non è stato facile partire – racconta Menichelli – visto che la burocrazia ai tempi del Coronavirus è ancora più complicata. Ma, alla fine, con fatica e impegno, ce l’abbiamo fatta e devo dire che ne è valsa la pena”. Menichelli sottolinea: “L’ape è il nostro simbolo perché è con il loro spirito che vogliamo vivere e fare impresa: piccole, silenziose e cooperative contribuiscono a garantire la vita dell’intero pianeta. Le nostre piccole api saranno in giro per l’Italia a strapparvi un sorriso. Perché abbiamo scoperto che il più grande regalo è donare e che la vera felicità è insita nel fare del bene”.