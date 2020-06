Camilla da Venezia ha scritto alla rubrica “L’Opinione risponde (lettere@opinione.it), perché essendo una giovane donna con la passione della moda, vorrebbe essere sempre al top, indossando abiti di tendenza. Ci chiede, infatti, quali saranno i colori che andranno più in voga per questa estate 2020 e soprattutto l’accessorio che caratterizzerà la bella stagione in arrivo.

A tal proposito abbiamo chiesto la consulenza di Massimo Bomba, stilista romano che scrive: “Io come stilista non seguo alla lettera quelle che sono le tendenze, spesso più legate a interessi di mercato che a cercare di valorizzare una persona! Innanzitutto cerco di capire la personalità e osservo il fisico che devo vestire per evitare quei disastri naturali e artificiali che si vedono in giro! Premesso questo, per l’imminente arrivo dell’estate suggerisco, anzi auspico, il ritorno alla grande del cappello, che oltre a proteggere dal sole è anche a mio avviso un segnale di forte impatto visivo, dove tutti sono omologati al jeans e maglietta, cercare qualcosa di più originale e supposto desueto e per questo più interessante. E questa, sì, mi sembra una bella dimostrazione di originalità! Poi prediligere il bianco e nero è sempre un’ottima dichiarazione di buon gusto; abbinare il turchese, può essere una perfetta scelta di moda da interpretare”.