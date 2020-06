Scuole, Lucattini: “Rischio crisi ansioso-depressive per gli insegnanti”

“Riaprendo le scuole a settembre, gli insegnanti potrebbero andare incontro a crisi ansioso-depressive”.

La psichiatra e psicoanalista Adelia Lucattini concentra l’attenzione sulla paura di ammalarsi dei docenti italiani, i più anziani d’Europa secondo l’Ocse, con il 60 per cento al di sopra dei 50 anni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, contro una media del 34 per cento fra i Paesi sviluppati.

“Rimandando i bambini sui banchi, da un lato abbassiamo il rischio di malessere per i genitori che finalmente, dopo mesi di quarantena in cui si sono anche improvvisati educatori, potranno riaffidare i propri figli alla scuola – spiega Lucattini della Società Psicoanalitica Italiana (Spi) e International Psychoanalytical Association (Ipa) – ma dall’altro aumentiamo il pericolo di eventuali crisi depressive per professori e maestri che hanno paura di contrarre il virus a contatto con gli studenti”.

“Molti insegnanti stanno segnalando anche sui social la loro angoscia rispetto a questa prospettiva: saranno a contatto tutto il giorno con centinaia di ragazzi di cui dovranno garantire le norme sanitarie in classe e fuori dalla classe – sottolinea Lucattini – Il problema riguarda soprattutto le maestre di scuole primarie e materne che dovranno far rispettare ai più piccoli la distanza di sicurezza e le norme sui dispositivi di protezione: non sarà facile far tenere la mascherina per otto ore e imporre loro di starnutire nel gomito, lavarsi continuamente le mani o non portarle alla bocca, cosa che i bambini fanno continuamente – fa notare l’esperta – Senza contare le difficoltà di gestire la mensa e il fatto che una parte dei giochi e delle attività didattico pedagogiche, compreso il sonnellino pomeridiano, non potranno più essere svolte”.

Tutto ciò, poi, avverrà dopo l’estate ossia – avverte Lucattini – dopo che per due mesi la maggior parte dei bambini sarà stata libera sulla spiaggia e senza l’obbligo di mascherina, non prevista finché non ci si avvicina a qualcuno che non appartenga alla propria famiglia”.

Per questo, secondo la psichiatra, “le difficoltà a cui gli insegnanti andranno incontro tornando nelle scuole potranno senz’altro rappresentare una fonte di angoscia e malessere, fermo restando il rischio concreto di contagio che, come sappiamo, per gli anziani è ancora più alto”.