S.S. Lazio Nuoto e Piscina Garbatella: fiduciosi ma pronti

Mi fa piacere, leggendo le varie interpretazioni sulla vicenda inerente l’accoglimento del ricorso al Tar che riguarda la S.S. Lazio Nuoto, scrivere quanto segue. In primis, ed è fondamentale, siamo in attesa di leggere il dispositivo senza del quale non si conoscono gli effetti derivanti dall’accoglimento del ricorso. Quindi, come sempre, siamo orgogliosi, fiduciosi ma realisti.

Vedremo prima come è stato articolato il dispositivo e poi agiremo nel rispetto della legge attraverso tutte le metodologie consentite. Per quanto riguarda il nostro affetto ed interesse per i cittadini della zona mi sembra che sia dimostrato dagli oltre trent’anni di connubio socio-dialettico-sportivo-culturale. È il nostro primo pensiero e anche il nostro orgoglio.

Non entriamo in contraddittorio con le istituzioni perché a questo punto l’unica cosa che conta è andare avanti. Ecco, quello che conta è risolvere... le polemiche le lasciamo a chi continua a voler specificare e chiarire cose che sono sotto gli occhi di tutti.

Aprire la piscina richiede una serie di adempimenti e procedure che dobbiamo porre in essere proprio nel rispetto degli utenti e delle istituzioni che, ne siamo sicuri, faranno quanto di loro responsabilità. Da bravi benedettini invitiamo alla riflessione: ora et labora.

In un clima di attesa, ma consapevoli senza eccessi, abbracciamo virtualmente tutti coloro che ci sono vicini, sia gli addetti ai lavori sia quelli che ci fanno sentire il loro sostegno concreto, operativo, giusto e senza polemiche. Evviva lo sport, evviva la Lazio Nuoto.

(*) In foto il vicepresidente onorario della S.S. Lazio Nuoto, Renato Siniscalchi