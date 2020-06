Anni a battere i Tribunali del reame non dico mi abbiano trasformato in un aruspice, ma una qualche capacità di capire da che parte tiri il vento me l’hanno lasciata in dote.

Scrutando l’orizzonte come certi vecchi marinai non mi stupirei affatto se oggi qualcuno dalle parti di Bergamo entrasse in conclave persona informata sui fatti e ne uscisse indagato. Certo neppure il mio Divin Concittadino Dante avrebbe potuto immaginare contrappasso più efficace per chi festeggiava “l’indagato del giorno” (e non più di una settimana fa organizzava trenini brasiliani in occasione dell’escussione del cattivissimo Attilio Fontana). Ma resto uno scavezzacollo restio a farsi trascinare dalla corrente e questa idea che scelte politiche possano costantemente essere sottoposte non ad un vaglio di legalità, bensì di opportunità, non mi piace né poco né punto. Anche se dovesse toccare a chi su questo impazzimento ha fondato la propria fortuna. Insomma, son diverso da voi e me ne vanto.

#liberaleelibertario #nonostantevoi.