Domani prende il via la Maturità 2020. In tempi di Coronavirus, le precauzioni sono inevitabili. Infatti, il protocollo di sicurezza, elaborato dal Comitato tecnico-scientifico, rende obbligatorio l’uso della mascherina, anche se i candidati potranno abbassarla durante il colloquio vero e proprio, purché ci siano sempre due metri di distanza dal commissario più vicino. Bisognerà usare gel igienizzanti per sanificare le mani e presentare l’autocertificazione, facoltativo l’uso dei guanti monouso.

Da domani i circa 500mila studenti dell’ultimo anno delle superiori affronteranno l’esame di maturità. Ma le scuole già da ieri hanno aperto i battenti con i presidenti delle 12.900 commissioni per la Maturità e i commissari (6 professori per ciascuna delle classi che sosterranno l’esame) che hanno tenuto la riunione plenaria che anticipa il colloquio dei primi maturandi. Il numero dei candidati che sostiene il colloquio, per ogni giornata, non potrà essere superiore a cinque, salvo esigenza organizzativa motivata. La commissione ha proceduto con l’estrazione della classe e della lettera dei cognomi di chi farà per primo l’esame e ha quindi stilato il calendario dei colloqui.

Entro il 13 giugno i maturandi – secondo quanto stabilito dalla ordinanza ministeriale del 16 maggio scorso – hanno dovuto presentare via email l’elaborato, sulle discipline di indirizzo, che dovranno discutere nel corso del colloquio. I contenuti dell’elaborato sono stati assegnati a ciascun maturando ammesso entro il 1° giugno scorso, dai docenti delle stesse discipline di indirizzo. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è stata integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Il colloquio, che durerà circa un’ora, proseguirà con la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; con l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione; con l’esposizione da parte del maturando, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel corso del percorso di studi e infine con l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.