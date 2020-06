A proposito del politically correct

Trovo urticante il politicamente corretto: urticante e illiberale.

Una cosa, infatti, è esigere educazione nelle parole e moderazione nei toni; altra cosa è costruire modelli etici ai quali è obbligatorio conformarsi, pena l’esposizione al ludibrio.

Nella meravigliosa orazione al popolo romano, l’Antonio di William Shakespeare, indicando la salma di Cesare, dice: il male che un uomo fa, gli sopravvive. Il bene, invece, viene sepolto con le sue ossa. E così sia di Cesare, conclude.

Così sia per tutti, mi verrebbe da dire, visto che ogni uomo, anche il Mahatma, commette degli errori, cade nel peccato. E anche il peggiore tra i criminali compie almeno una buona azione. Ma, alla fine, si tirano le somme e la Storia ci consente di esprimere un giudizio complessivo.

E, tuttavia, Antonio aveva ragione: il male che facciamo in vita non viene sepolto con quanto di buono abbiamo prodotto. Resta lì, sul terreno, per essere afferrato ed esibito dal primo idiota che passa per caso.