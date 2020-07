“L’Opinione risponde”: gli impianti fotovoltaici

Carmine da Messina scrive alla rubrica “L’Opinione risponde” (lettere@opinione.it), chiedendo un chiarimento sugli impianti fotovoltaici che gli hanno consigliato di installare sulla sua villetta affacciata sul mare. In particolare, si domanda se sono veramente così efficienti per la produzione di energia e se ci sono detrazioni fiscali di cui poter beneficiare per installarli.

Al quesito risponde l’architetto Alessandro Stella, che scrive: “Gentilissimo signor Carmine, l’impianto fotovoltaico, se la copertura consente una captazione ottimale, può produrre l’energia sufficiente per coprire una buona parte del fabbisogno domestico. Consiglierei un impianto con accumulatore e l’installazione anche di un impianto solare termico per la produzione di acqua calda, così da azzerare praticamente i costi energetici. L’efficienza dell’impianto è legata alle caratteristiche intrinseche dei pannelli da installare, che devono essere di ultima generazione, mentre dal punto di vista fiscale, tenuto conto dell’evoluzione dei provvedimenti da parte degli organi competenti, potrei dirle che senz’altro ci saranno buone notizie da questo punto di vista”.