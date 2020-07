Il futuro della cardiologia: spazio di confronto on-line

Plus Online vuole essere uno spazio di confronto, dibattito e discussione sul futuro della cardiologia e, più in generale, sulle prospettive della salute degli italiani e delle italiane reso possibile anche dal contributo incondizionato di Piam Farmaceutici S.p.a.

Uno spazio che nasce con l’evento del 9 e 10 luglio 2020 ma che ha l’aspirazione di diventare un’agorà digitale permanente in cui clinici, esperti, istituzioni e aziende possano incontrarsi e lavorare insieme per un obiettivo comune: delineare la sanità del futuro. Questo obiettivo è testimoniato innanzitutto dal portale plusonline.it che già oggi raccoglie numerosi contenuti e spunti di riflessione, alcuni inevitabilmente legati all’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo, altri invece già proiettati su una dimensione futura.

“Il problema principale che si porrà durante il confronto – sottolinea il prof. Giuseppe Ambrosio, direttore del Dipartimento di Medicina all’Università di Perugia – è il riconoscimento, e di conseguenza la gestione appropriata, di due tipologie di pazienti: a) pazienti già cardiopatici, nei quali l’infezione Covid-19 abbia causato una persistente compromissione respiratoria, e/o un peggioramento della condizione cardiaca di base; b) pazienti nei quali l’infezione Covid-19 abbia causato nuove patologie cardiovascolari (es: scompenso, embolia polmonare, sindromi coronariche acute), che vanno a sommarsi al quadro respiratorio”.

Questo uno dei tanti temi che saranno dibattuti durante l’evento digitale – uno dei primi a realizzarsi totalmente su piattaforma virtuale – da cui si evince l’importanza dell’iniziativa. L’evento prevede la partecipazione di società scientifiche, rappresentanti istituzionali e clinici, in un dibattito ampio e articolato in cui il tema centrale del tavolo conclusivo è stato scelto addirittura dagli stessi partecipanti, tramite un sondaggio lanciato sul portale plusonline.it nelle scorse settimane. Le sessioni dei lavori sono quattro, due talk durante la prima giornata e due in quella di chiusura. I quattro tavoli si suddividono in tre tavoli tecnici e un tavolo istituzionale.

Nel corso del primo talk, si parlerà della gestione della cronicità, delineando un balance fra maggiore necessità di cura e gestione delle risorse con un punto di vista istituzionale nell’epoca post Covid.

I relatori istituzionali che si altereranno sono Cavalieri (Sifo), Collina (Commissione Sanità Senato), Rizzo Nervo (Commissione Sanità Camera), Volpe (Card), Vercellone (Sifo Campania), Matarazzo (Anmdo) e Lorenzin (Commissione Bilancio Camera).

L’Italia è il primo paese europeo ed il secondo al mondo ad avere la percentuale più alta di persone over 65. Questo porta inesorabilmente ad un aumento delle malattie croniche come le patologie cardiovascolari e respiratorie. Le patologie croniche comportano un aumento dell’impegno per l’assistenza sanitaria e quindi della spesa pubblica.

“I maggiori fattori di rischio cardiovascolari nei pazienti over 65 – ribadisce il prof. Francesco Barillà, direttore Utic Policlinico Umberto I di Roma – sono l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie, il diabete, la scarsa attività fisica, l’aumento del Bmi e purtroppo sempre più di frequente, l’insufficienza renale cronica”

“La fase pandemica dell’infezione da Sars-CoV-2 è stata caratterizzata da una ‘preoccupante’ riduzione degli accessi dei pazienti al Pronto soccorso – ribadisce il prof. Claudio Bilato, direttore del Dipartimento Strutturale Area Medica di Arzignano Maggiore – in Cardiologia, si è assistito ad un notevole calo di ricoveri per infarto miocardico, come testimoniato da molte osservazioni clinico-epidemiologica in differenti nazioni. Poiché è improbabile che la malattia coronarica si sia ridotta a causa della pandemia, è probabile che gran parte dei malati abbiano preferito evitare l’accesso alle cure mediche, sottovalutandone i sintomi, per la paura di esporsi al contagio”.

Durante il secondo talk della prima giornata si affronterà l’argomento dal punto di vista tecnico, grazie al contributo dei clinici Barillà, Nardi, Perna, Prati, Romeo, Zambon e Zito.

La seconda giornata di lavori inizierà alle 9.30 con il terzo talk dal titolo “Sfide e limiti per una reale continuità assistenziale. Nuovi scenari” e vedrà la partecipazione virtuale dei clinici Ambrosio, Averna, Carugo, Indolfi e Mureddu. La giornata si concluderà con un dibattito dal titolo “Spazio libero alla Cardiologia” in cui saranno affrontate le tematiche scelte dagli utenti tramite un sondaggio on line. Gli argomenti saranno oggetto di un confronto fra i clinici Arca, Bilato, Ceconi, Desideri, Di Lenarda, Esposito e Perrone Filardi.