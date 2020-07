Il debutto musicale di Chiara Ferragni

In questa estate carica di affanni non poteva mancare l’esordio canoro di Chiara Ferragni. Lady Fedez, insieme alla rapper Baby K, ha pubblicato il video del singolo Non mi basta più. L’obiettivo, non troppo velato, è quello di entrare nella partita della hit estiva 2020.

“Questo – ha detto la Ferragni – è stato il mio mini debutto musicale, anche se lo so che non so cantare, ma credo che in questo momento serva soprattutto un po’ di spensieratezza”.

L’influencer ha presentato la novità ieri a Milano, nel corso della nuova campagna pubblicitaria estiva della Pantene. Il videoclip di Non mi basta più, la canzone di Baby K, funge da traccia musicale dello spot. Le riprese si sono tenute all’aeroporto di Linate. Le due donne spiegano che “per viaggiare non è importante muoversi ma avere musica e amici con sé”. Il progetto rientra nella nuova strategia comunicativa del brand che ha deciso di scegliere due protagoniste: Ferragni, già testimonial dell’azienda da 5 anni; e la cantante che ha fatto delle lunghe chiome i propri tratti di forza ed energia.

Valeria Consorte, direttrice Beauty Care P&G Italia, è convinta del duetto. “Penso – ha affermato – che dopo quello che abbiamo passato nei mesi scorsi le donne abbiano bisogno di trovare la carica necessaria. E recenti ricerche hanno dimostrato che quando una donna si sente a posto con i capelli, si sente bene con se stessa, più forte, più produttiva, è pronta ad affrontare la sua giornata. Lo spot dei nuovi prodotti punta i riflettori sui capelli come un elemento da indossare e che, come e forse più di un bel vestito o di accessori importanti, contribuisce a dare autostima e fiducia in se stesse”.