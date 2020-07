La ricerca scientifica della energia umana

Cosa differenzia il nostro stato inanimato (da morti) dal nostro stato animato (da vivi)? Cosa non abbiamo più quando muoriamo, che avevamo da vivi? Cosa viene meno quando si muore, che c’è e funziona quando siamo vivi? La domanda è immensa, quanto banale. Il corpo, la nostra materialità, muore e si decompone, finisce. Ma che ne è di ciò che ci rendeva vivi un istante prima di morire? In realtà la scienza conosce tutto, o quasi, del nostro corpo umano. Non così per ciò che ci rende “vivi”, ciò che ci fa “funzionare”, cioè l’energia. Nikola Tesla ha lasciato scritto che se si vuole conoscere qualcosa sull’uomo, è necessario guardare e rivolgersi alle frequenze, alle vibrazioni, alle onde, ai campi elettromagnetici, all’energia. Appello rimasto nella più parte inascoltato, dato che sui campi elettromagnetici umani, ad esempio, si s a pochissimo. Voglio partire da una osservazione. Vi sarà capitato di fare il bagno nel mare in una giornata limpida e piena di luce, splendente. Il mare pulito rifletteva delle onde o spirali luminose nell’acqua.

Lo stesso accade in piscina, o, come è successo a me di accorgermene e “toccare con mano” in montagna nelle acque termali a cielo aperto. Quelle onde e spirali luminose altro non sono che l’immagine di come è fatta la luce. Mai pensato alla forma della luce? La luce è un campo elettromagnetico che ha la forma a spirale – in verticale l’onda elettrica, in orizzontale l’onda magnetica – esattamente come quella (cosiddetta sinusoidale) del Dna umano. Pari pari. Uguale uguale. Se alzate gli occhi nel cielo, le forme si ripetono uguali, più grandi (immense) e più piccole (microscopiche): tutto nell’universo e in noi umani è “armonico” e tondeggiante, mai spigolosi, sinusoidale, con forme rotonde a spirali composte brevi, brevissime, lunghe e lunghissime. L’altro giorno, sul sito della Nasa su Twitter hanno fotografato tramite Hubble – il macchinario che sta sondando per noi l’universo. Nel 2021 entrerà in funzione un nuovo potentissimo macchinario Jeff Webb dal nome di uno storico direttore della Nasa che solcherà e fotograferà per noi gli universi più inaccessibili e remoti – un avvicinamento-attrazione tra due stelle rotanti che alla fine si fondevano. Impossibile non notare la estrema similitudine con le forme a noi note dei disegni concentrici colorati delle piume dei pavoni, o dei fiori che tutti insieme compongono i cavoli romani o i cavolfiori, ed era impossibile non constatare la verità dei frattali e della teoria che ne è alla base.

Insomma, quello che si vuole dire è che i “disegni” e le forme dell’universo – presto con Jeff Webb degli universi – si ripetono e sono fondamentalmente tutte uguali. Noi stessi, i nostri organi, come siamo fatti, siamo uguali a tutto il resto delle forme diffuse nell’universo. Perché dico questo? Perché la stessa energia plasma e disegna tutto uguale e simile, molto simile, dato che è l’energia stessa, che pervade tutto – il vuoto non esiste come sostiene la fisica quantistica – ad avere e “produrre “quella stessa forma, e forme. Ecco perché è tutto così simile, “a rimando”, cioè una forma richiama l’altra e l’altra ancora, e ancora l’altra, intorno a noi (e noi stessi genere umano). Partendo da queste premesse, è necessario la scienza indaghi con forza e determinazione l’energia. È tra l’altro la strada per “scoprire” la coscienza o spirito o anima o energia che ci dà vita. La differenza tra la nostra vita e la morte è qualcosa cioè che ha a che fare con quello che diceva Tesla, cioè le nostre onde, le nostre frequenze, le nostre vibrazioni, i nostri campi elettromagnetici, l’energia. La medicina tradizionale si è esaustivamente concentrata sulla materialità, sulla nostra corporeità. Sappiamo tutto di una molecola singola ma non sappiamo perché e come quella medesima molecola faccia quello che fa, funzioni in quella determinata materia.

Non sappiamo scientificamente cosa ci rende vivi. E non sappiamo neanche cosa ci renda morti, non conosciamo scientificamente il perché da esseri animati diventiamo esseri inanimati. Sappiamo cosa fanno le nostre molecole prima e dopo, ma perché o grazie a che cosa, e come diavolo vada avanti la “macchina”, non lo sappiamo e, quello che è peggio, non lo indaghiamo, non lo studiamo scientificamente. Morire e vivere sono, per la medicina classica tradizionale, dati di fatto. Bisogna differentemente sondare il perché. Perché riusciamo ad essere vivi, e poi perché diventiamo morti. I nostri corpi umani sono una intricatissima tela fatta di organi e entità corporee che “funzionano” grazie alla altrettanto intricata rete di campi elettromagnetici che è dentro di noi. La quantità di energia impiegata dai nostri corpi per “funzionare” è scientificamente relativamente poca, ciò induce a ritenere che essa si “autoproduca” anche al nostro interno. L’acqua extracellulare sarebbe – secondo una accreditata branca scientifica – conduttore e conducente di energia elettromagnetica all’interno del nostro corpo umano.

Non è facile indagare l’energia all’interno dei nostri corpi perché essa “parla” un “linguaggio” totalmente diverso e anni luce – nel vero senso della parola – differente da quello cui la nostra testa e intelligenza si rivolge, cioè verso la totalità della nostra materialità. Bisogna cioè, per studiare scientificamente e indagare l’energia e i nostri campi elettromagnetici umani cambiare paradigma e linguaggio. Siamo dentro campi elettromagnetici che ci percorrono anche al nostro interno rendendoci vivi. Non c’è una “centralina” di comando, come siamo abituati a pensare ma, come l’intero universo, si tratta di una accozzaglia cioè di una massa immensa di energia che, intricandosi e frammistandosi in maniera ordinatissima e affatto casuale, “crea”, dà, fa sorgere la vita (in tutti gli esseri viventi). Come studiare dal punto di vista scientifico l’energia grazie a cui c’è la vita? Fortunatamente esistono oggi macchinari medicali e altro in grado di cogliere e “misurare” in maniera che fino a soli pochi anni fa sarebbe stato impossibile immaginare od ipotizzare. Bisogna sempre rimanere ancorati alla oggettività della prova scientifica.

Oltre a imparare a parlare il linguaggio dell’energia ai fini del suo severo studio, la misurazione” dall’esterno della energia e dei campi elettromagnetici degli esseri umani – viventi e non viventi – deve essere effettuata con rigorosi criteri e strumentazione scientifici. Bisogna “mappare” lo scorrimento dell’energia dentro di noi, esseri umani, classificandola in base ai suoi criteri di riferimento e parametri quali la frequenza, la fase, la varianza dei picchi, la polarità, la coerenza, la magnitudine e via dicendo. L’energia va veloce, cioè “scorre” alla velocità della luce, il suo scorrere appare ed è come un lampo. Bisogna studiare l’energia che è dentro di noi. E anche subito dopo morti e, ancora, dopo morti del tutto, in modo da osservarne le evoluzioni. Con i campi elettromagnetici, le onde e le frequenze, con l’energia e il suo profondo studio si apre davanti a noi un oceano di possibilità e di universi – terreni e spaziali – conoscibili.