L’Opinione risponde: Sposi d’autunno

Giulia da Verona, scrive alla rubrica L’Opinione risponde, (lettere@opinione.it) per avere un consiglio sul look da sfoggiare nel prossimo ottobre per il matrimonio del figlio Giacomo. Le nozze si terranno nel tardo pomeriggio nella Chiesa di San Fermo, luogo di culto situato in prossimità di Ponte Navi, a Verona. La signora precisa che vorrebbe un abito dai colori pastello, ma non sa se utilizzare una mise in lungo o addirittura un pantalone.

A tal proposito abbiamo contattato lo stilista Massimo Bomba che scrive: “Carissima Giulia da Verona, francamente il lungo per il matrimonio mi sembra eccessivo, anche se questo aggettivo mi sembra adatto a tutte le ultime tendenze di moda, sembra che farsi notare, magari a sproposito, sia lo scopo di alcune mise. Invece, il pantalone è sicuramente più facile da gestire. Poi il bello della moda, dovrebbe essere come purtroppo spesso non è accompagnare la figura della persona e magari esaltarne oltre la linea anche la personalità, lo stile personale e il carattere. Così si indovina il modello personalizzandolo al massimo, un colore diverso dalle tendenze del momento, sempre più massificate, sicuramente la distinguerà dalla folla degli invitati. Consiglio sempre l’aggiunta di un gioiello di famiglia, magari semplice, sottolineerà la sua sicurezza e quindi la sua classe. Auguri a lei e agli sposi!”.