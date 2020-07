L’Opinione Risponde: Abbronziamoci!

La signora Camilla scrive dalla Liguria alla rubrica L’Opinione risponde (lettere@opinione.it) perché, prossima alle vacanze (trascorrerà una settimana in un’isola greca), vorrebbe preparare la pelle all’esposizione dei raggi solari. Nella sua mail, ci specifica che la sua pelle, sebbene sia di colorito olivastro, è molto delicata e spesso diventa secca. È venuta a conoscenza di alcuni integratori che favoriscono l’abbronzatura e proteggono la pelle. A tal proposito abbiamo chiesto al dottor Alfonso Spezzano, farmacista e naturopata quali siano le migliori soluzioni da consigliare alla lettrice. Secondo Spezzano, “bisogna premettere l’importanza degli ingredienti presenti negli integratori per l’abbronzatura. È necessario conoscerli. Li descrivo brevemente. Inizio con il Beta carotene, la forma più diffusa del carotene o E160a, che agisce stimolando la produzione della melanina. In più è il precursore della vitamina A (retinolo), importantissima per il nostro corpo. Ha potere antiossidante, ha la capacità di stimolare il nostro sistema immunitario e di proteggere il sistema cardiovascolare”.

Il dottor Spezzano sottolinea la “presenza negli integratori per l’abbronzatura di altre vitamine, come la vitamina C, la vitamina E così come lo Zinco in concentrazione variabile, la cui funzione è quella di proteggere le cellule dai radicali liberi che si formano dopo l’esposizione al sole. Non vanno neanche dimenticati altri due ingredienti come il coenzima Q ed il licopene, anch’essi con fortissime proprietà antiossidanti. Consiglio, quindi, di comprare in farmacia degli integratori per favorire l’abbronzatura con questi ingredienti e non dimentico di scrivere di utilizzare un ottimo abbronzante con protezione medio alta, e di idratare la pelle sempre, bevendo almeno due litri di acqua al giorno. Buone vacanze!”.

E dopo questa consulenza vi diamo appuntamento con la rubrica L’Opinione risponde a martedì 1° settembre 2020.