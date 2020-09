Coronavirus: impennata di contagi

Tamponi e contagi in aumento nel nostro Paese. Dopo quattro giorni consecutivi di calo, la curva epidemica si aggiorna con 1.326 casi nuovi di contagio di coronavirus nelle ultime 24 ore. Sono in tutto 271.515 i casi totali da inizio pandemia. È quanto segnala il bollettino del ministero della Salute che evidenzia un numero record di tamponi processati: ben 102.959.

Dei nuovi casi registrati, 237 (il 17,8%) riguardano la Lombardia, 163 il Veneto, 130 il Lazio; in Sardegna i nuovi casi sono 73, il Molise è la sola regione senza nuovi contagi.

Sei i decessi che portano il totale dei deceduti da Covid a 35.497 unità: 2 sono stati registrati in Lombardia, uno in Piemonte, uno in Veneto, uno in Friuli-Venezia Giulia e uno in Sardegna.

Sale a 109 (+2 rispetto ai ieri) il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva. Un numero in crescita da sei giorni di seguito. E si sta tornando quindi ai livelli della seconda metà del luglio scorso. Sono, invece, 1.437 i ricoverati con sintomi (+57 rispetto a ieri) e 26.271 i pazienti in isolamento domiciliare. In tutto, le infezioni attualmente in corso riguardano 27.817 persone (+1.063). Con il +257 di oggi, i dimessi/guariti sono complessivamente 208.201.