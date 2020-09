Coronavirus, ecco il test salivare rapido e italiano

Ha già ricevuto l’approvazione del ministero della Salute e dà l’esito in tre minuti. È arrivato un nuovo test rapido, assolutamente italiano, capace di stabilire rapidamente se si è positivi o meno al Covid-19. Si chiama “Daily Tampon”, ed è stato realizzato da un’azienda brianzola di Merate (Lecco) in collaborazione con l’Università del Sannio. Dopo l’ok del ministero la produzione può essere avviata. Si prende un campione di saliva con un Cotton fioc, si appoggia quest’ultimo sul tampone e in soli tre minuti, grazie all’utilizzo congiunto di tre reagenti, il tampone restituisce il risultato: si è positivi se compaiono due strisce, negativi una.

“Da quarant’anni – ha raccontato la titolare Stefania Magni – realizziamo sistemi di illuminazione. A inizio anno stavamo progettando lampade che potessero sanificare gli ambienti dal virus, ma ci siamo resi conto che diventava un’operazione troppo lunga e onerosa. Durante il lockdown ci siamo chiesti come potessimo aiutare il Paese a tornare alla normalità nel modo più veloce possibile, quindi abbiamo iniziato a studiare insieme a Pasquale Vito, professore di genetica dell’Università degli Studi del Sannio, e allo Spin-off universitario Genus Biotech di cui è presidente, questo tampone giornaliero con risultato veloce”.