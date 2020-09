Autonomia motore della scuola, autonomia motore del Paese

Nella quattordicesima puntata di “La scuola libera” vengono discusse alcune delle problematiche che, per quanto già annunciate, sono emerse in tutta evidenza con la riapertura delle scuole.



Nello specifico, Suor Anna Monia Alfieri confronta le modalità con cui hanno riaperto le paritarie, meglio preparate, e le scuole statali, che invece devono far fronte soprattutto alla mancanza dei docenti di sostegno, problema che aggrava le difficoltà di una categoria già fragile, quale quella degli studenti disabili e delle loro famiglie.



La risposta a tali problemi, come spesso accade, è da ricercare nel grado di autonomia dei dirigenti scolastici.

“La scuola libera” è la rubrica settimanale dell’Ibl curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola ai tempi del Coronavirus.

