Coronavirus, la Campania è la regione con più nuovi positivi

I dati confermano l’aumento del 10 per cento dei casi. La Campania è la regione con più nuovi positivi. I contagi da Coronavirus procedono in maniera costante. Tra il 23 e il 29 settembre si è segnato un +11 per cento, visto che si è passati da 10.911 casi a 12.115. In buona sostanza, l’incremento è identico a quella di una settimana fa (+10,8 per cento). La Campania ha scavalcato Lombardia e Lazio. In generale si registra una circolazione in aumento anche al Sud, tendenza già osservata in questa seconda fase. La regione governata da Vincenzo De Luca, che ha imposto le mascherine anche all’aperto pochi giorni fa, in una settimana ha avuto 1.796 positività (+38 per cento).

La settimana ha segnato un nuovo record di tamponi analizzati: 652.379. Non ne erano stati mai fatti così tanti, nella prima settimana di settembre erano stati 15mila in meno. La capacità di fare esami è cresciuta rispetto alla fase iniziale, come marzo e aprile, quando non si arrivava a 400mila tamponi la settimana e anzi spesso si restava abbondantemente sotto. Nella settimana appena chiusa siamo a 1,86 per cento di positività, in quelle precedenti era stato di 1,73 per cento, 1,70 per cento, 1,55 per cento, 1,50 per cento, 1,35 per cento, 1,05 per cento, 0,85 per cento, 0,55 per cento e così via. Si è registrato anche un aumento dei decessi, seppure il numero di vittime rispetto ai contagiati non è alto come nella scorsa primavera. Le persone che hanno perso la vita a causa del Covid nell’ultima settimana sono state 137, contro le 105 della settimana precedente (+23 per cento).