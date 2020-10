Effetto Covid sul turismo: calano le presenze in Italia

Effetto Covid sul turismo italiano. Calano le presenze nel Paese: da gennaio ad agosto sono scesi anche gli arrivi. Una situazione che fa riflettere e che tocca uno dei settori nevralgici della nostra economia.

Un volo senza freni al contrario, che pone interrogativi su come affrontare la situazione e con quali modalità. In una indagine di Demoskopia è stato evidenziato il nocciolo della storia: che ne sarà del turismo? Quali soluzioni adottare?

Nei primi otto mesi del 2020 il segno negativo rispetto all’anno precedente è un dato conclamato, a cui va inevitabilmente ad aggiungersi il danno di immagine. Elemento, questo, che rischia di alimentare una miscela ogni giorno sempre più esplosiva.

Quindi non c’è più tempo da perdere: servono provvedimenti seri ed efficaci, se l’intenzione è quella di mantenere l’Italia come meta di attrazione. In caso contrario, la ripresa finirà per impantanarsi nella palude del decidere di non decidere.

E questo non è l’antidoto più indicato.