Riapertura delle scuole: tra il dire e il fare... Parola alla preside

Nella diciassettesima puntata de La scuola libera Suor Anna Monia Alfieri dialoga con Maria Teresa Golfari, dirigente scolastico presso il Centro Scolastico Giovanni Paolo II di Melegnano (MI).

Si tratta del primo di una serie di incontri volti a dare voce alle testimonianze di chi oggi si confronta all’atto pratico con le difficoltà della riapertura degli istituti sia statali che paritari.

La preside racconta come sia stato possibile far suonare di nuovo la campanella per gli studenti delle scuole paritarie lombarde, e tutte le criticità che emergono attualmente nella gestione della quotidianità della scuola.

“La scuola libera” è la rubrica settimanale dell’IBL curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola ai tempi del Coronavirus.