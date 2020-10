Cesare Battisti trasferito nel reparto con i terroristi islamici

Un trasferimento, su disposizione del Dipartimento amministrazione penitenziaria (Dap), nel reparto di Alta sicurezza del carcere di Rossano, in Calabria, dove sono detenuti i terroristi islamici. Questo il provvedimento nei confronti dell’ex terrorista dei Pac, Cesare Battisti.

Il trasferimento sarebbe stato effettuato nei giorni scorsi. Battisti aveva detto di non accettare di buon grado lo spostamento in quel reparto, a causa di minacce ricevute da Al Qaeda e Isis a seguito delle posizioni assunte sul terrorismo islamico nel corso della sua permanenza in Brasile.

A inizio di questo mese, Cesare Battisti in una lettera aveva scritto: “Voglio sperare che il Dap trovi per me una sistemazione degna di un Paese civile, senza costringermi a riprendere lo sciopero della fame. Già che è preferibile finirla in un mese, con la gioia dell’ipocrisia nazionale, piuttosto che agonizzare un anno in condizioni vergognose e insostenibili”.