Giustizia, “grosso gap di digitalizzazione”

“Il nostro più che uno smart working è una sorta di telelavoro che non intercetta le necessità del mondo della giustizia molto ancorato alla cultura dell’incontro. La Pubblica amministrazione sconta un grande gap di digitalizzazione”.

Ciro Cafiero, giuslavorista e docente universitario alla Luiss di Roma, intervistato all’interno di Giustizia Caffè da Massimiliano Mantiloni per lo smart working al 75 per cento come stabilito dall’ultimo Dpcm e sulle dichiarazioni del ministro Alfonso Bonafede: “I giudici positivi al lavoro da casa e le indagini preliminari da remoto”.