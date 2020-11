Un “no” secco “al rinvio degli esami di abilitazione”. Così parlò Antonio De Angelis, presidente dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga). A farlo andare su tutte le furie il post sulla pagina Facebook di Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, in cui è stato spiegato che l’esame per l’accesso alla professione è stato rinviato. A quando? A data da destinarsi.

“Se slittano le tre prove scritte, che di norma si svolgono il 15, 16 e 17 dicembre, la commissione non ha più il tempo necessario per correggere gli elaborati entro gli orali previsti a settembre 2021: si stravolge tutto il calendario e i praticanti rischiano di perdere un anno intero, se non di più” ha raccontato De Angelis, “guida” di una associazione che vanta più di 10mila iscritti under 45 in tutta Italia. Secondo il presidente dell’Aiga, sarebbe importante allestire un’unica prova scritta – l’atto giudiziario – entro febbraio, “in modo che possa essere corretta entro luglio, in tempo per l’orale di settembre”. Una linea, questa, che seguirebbe la proposta di riforma dell’esame firmata da Aiga e dal deputato democrat, Carmelo Miceli.

“Serve una risposta immediata che garantisca ai praticanti il regolare svolgimento della futura sessione, prevedendo misure idonee alla prevenzione del contagio” ha ribadito De Angelis. Dopotutto, durante i con concorsi non ci sono stati candidati infettati. Le procedure sono state svolte rispettando le norme anti-contagio Covid-19. Da qui la postilla: un rinvio al prossimo anno potrebbe comportare un disagio, relativo sia al ritardo all’accesso alla professione che alla tutela previdenziale.

Da segnalare, come ultimo aspetto ma non meno importante, che la Consulta nazionale dei praticanti Aiga, con una istanza inviata due settimane fa al ministro, “aveva individuato tra le possibili soluzioni anche l’espletamento delle prove scritte nel Foro in cui il praticante abbia conseguito il certificato di compiuta pratica, soluzione – ha concluso De Angelis – ipotizzata nei giorni scorsi anche dal Consiglio nazionale forense”.