L’avvocato Ettore Traini, consigliere dell’Ordine Avvocati Milano e referente della Commissione Diritto dello Sport, nonché Sostituto Procuratore Federale F.I.G.C., è intervenuto all’interno del contenitore “Giustizia Caffè” provando a fare chiarezza sui recenti casi che hanno avvolto il panorama calcistico italiano.

“Siamo in presenza di quella che, erroneamente, chiamiamo bolla. La vera bolla era quella fatta in Nba – ha detto Traini – Qui si va in isolamento in strutture concordate, spesso case, dove si può entrare in contratto con qualcuno”.

E sulle responsabilità delle società nelle partenze: “Le società hanno adempiuto di lealtà nei confronto della autorità calcistiche e della procura federale; non possono essere chiamate in sede disciplinare”.