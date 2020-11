Dal gol di Felipe Caicedo all’ultimo minuto in Lazio-Juventus al caos tamponi che ha colpito la società biancoceleste. L’avvocato Renato Siniscalchi prova a fare chiarezza tra protocolli e sanità applicata al mondo del calcio all’interno della trasmissione “Cittàceleste”. Un nodo ancora da sciogliere per far continuare il campionato di Serie A in serenità e sicurezza, ma soprattutto con regole certe.