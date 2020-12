Sono partite le iscrizioni al Cashback sulla app Io. Infatti, è stata rilasciata dagli app store la versione aggiornata, con l’implementazione del nuovo servizio disponibile sulla app per i servizi relativi alla Pubblica amministrazione. Il programma di rimborsi sui pagamenti con bancomat, app e carte per i pagamenti elettronici inizierà poi dagli acquisti di martedì 8 dicembre. Sarà possibile iscriversi al Cashback in qualsiasi momento. Per partecipare e ottenere i rimborsi bisogna registrare i propri strumenti di pagamento digitale sulla app o nei servizi degli operatori. Con il Cashback, a partire dal primo gennaio 2021 sarà possibile ottenere il rimborso del 10 per cento sull’importo degli acquisti effettuati con carte o app di pagamento in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti. Non c’è un importo minimo di spesa ed è possibile ottenere rimborsi fino a 300 euro l’anno. Ogni sei mesi, se si effettua un minimo di 50 pagamenti, si riceve il 10 per cento dell’importo speso, fino ad un massimo di 150 euro di rimborso complessivo. Il rimborso massimo per singola transazione è di 15 euro. Non sono però mancati i problemi: infatti c’è chi si è trovato davanti messaggi del tipo “si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta” oppure “non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere”

Cashback di Natale

Dall’8 al 31 dicembre con l’extra Cashback di Natale basteranno 10 acquisti con carte di credito, carte di debito e prepagate: Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, Visa, V-Pay e app di pagamento come Satispay (Google Pay ed Apple Pay dal 2021), per avere il 10 per cento di rimborso fino a un massimo di 150 euro che saranno accreditati nei primi mesi del 2021. Potrà ricevere il Cashback e l’extra Cashback di Natale chi ha compiuto 18 anni e risiede in Italia. In una famiglia, ogni componente maggiorenne può partecipare, e i rimborsi possono essere cumulati. Per esempio, una coppia può ottenere solo a dicembre 2020 fino a 300 euro e raggiungere a fine 2021 un rimborso complessivo di 900 euro. Sono validi gli acquisti in negozi, bar e ristoranti, supermercati e grande distribuzione o per artigiani e professionisti ad eccezione di: acquisti on line (e-commerce); acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali; operazioni eseguite presso gli sportelli atm (ricariche telefoniche); i bonifici Sdd (Sepa direct deby) per gli addebiti diretti su conto corrente; operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente.

Iscrizioni e rimborsi

Secondo quanto appreso “circa un milione di utenti hanno caricato almeno un metodo di pagamento e stanno per attivare il Cashback tramite l’app Io”. Sono tre i passaggi per iscriversi. Prima di tutto bisogna munirsi di Spid, l’identità digitale per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione, o carta d’identità elettronica. Poi deve essere scaricata sul cellulare la app Io, con l’ultimo aggiornamento che, di fatto, renderà operativo il servizio nella sezione “portafoglio”. Infine, bisognerà registrare le carte o altre modalità di pagamento per accedere al programma, oltre a digitare il codice Iban dove ottenere il rimborso. Per chi ha registrato già le carte sulla app, basterà solamente cliccare sul pulsante “attiva il Cashback”. Il programma ha una durata di due anni, con una fase sperimentale di un mese per dicembre. Nei primi dodici mesi potranno essere ottenuti rimborsi fino a 3450 euro, tenendo conto anche del super Cashback di Natale.

Piano “Italia Cashless” e problemi iniziali

Italia Cashless è il piano messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, debito e app di pagamento, per modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Ogni piccola spesa quotidiana può diventare un guadagno. Non sono mancati gli ostacoli oggi, durante le iscrizioni al Cashback sulla app Io. Tra i messaggi, appunto, “si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta” oppure “non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, riprova per piacere”.