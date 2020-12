Giochi on-line e scommesse passano a Gamenet

Nasce il primo operatore italiano del mercato del gioco legale, protagonista in tutti i principali segmenti di attività, dal gaming on-line alle scommesse sportive, agli apparecchi da intrattenimento.

Gamenet Group e International Game Technology hanno raggiunto infatti un accordo nel quale la prima società acquisirà da Igt il 100 per cento di Lottomatica Scommesse e di Lottomatica Videolot Rete, operatori principali nel mercato italiano dei giochi online, delle scommesse sportive e delle gaming machines.

L’acquisizione si perfezionerà nella prima metà del 2021, dopo le autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane, dei Monopoli e dell’Antitrust. Con questa operazione, sottolineano le due società, Gamenet diviene dunque “la maggiore realtà del settore del gioco pubblico italiano e uno dei principali attori del mercato europeo, con ricavi ed Ebitda aggregati pro forma rispettivamente pari a circa euro 1,6 miliardi e circa 370 milioni per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019”.

L’azienda – viene spiegato – “potrà mettere a fattor comune know-how ed esperienze condivise grazie all’ingresso di attività di grande valore e ricche di storia e competenze come quelle provenienti da Lottomatica, e assicurare così standard di qualità e di sicurezza ancora più elevati”. L’amministratore delegato del Gruppo, Guglielmo Angelozzi, mette in evidenza come “attraverso questa acquisizione, la qualità degli asset e delle persone provenienti da Lottomatica rafforzerà ulteriormente le già straordinarie capacità operative del Gruppo Gamenet, il suo capitale umano ed il portafoglio dei brand”.

“Con questa acquisizione acceleriamo notevolmente i nostri piani per il mercato italiano. I Fondi Apollo continueranno a sostenere la strategia di crescita di Gamenet Group, mantenendo sempre un approccio disciplinato alla gestione della leva finanziaria.”, ha commentato Andrea Moneta, presidente di Gamenet Group e senior advisor di Apollo Management International LLP, fondo d’investimento che, attraverso Gamma Bidco, controlla Gamenet Group.

L’operazione viene invece criticata dal sindacato. “Per l’ennesima volta la Igt, ex gruppo Lottomatica, ci fa trovare di fronte al fatto compiuto. Siamo allibiti perché la decisione di “spezzatino” rischia di depauperare un’altra azienda di rilevanza nazionale, mettendo a rischio gli attuali livelli occupazionali che, vista la proprietà di Gamenet, società controllata da un fondo americano, potrà attuare processi legati a logiche finanziarie e non industriali”, commenta Fabrizio Fiorito, segretario generale Uilm Roma e Lazio e coordinatore nazionale Uilm per Lottomatica.