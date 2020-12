Pandemia, economia e scuola

In questa ventunesima puntata di “La scuola libera”, Suor Anna Monia Alfieri dialoga con Gianfranco Fabi, giornalista e docente di “Tecniche e scenari della comunicazione economica” presso l’Università Carlo Cattaneo - Liuc.

Il tema della puntata riguarda l’impatto socio-politico del Covid. L’istruzione è una delle colonne portanti del sistema Paese e si trova in una posizione in cui, oltre a influenzare le dinamiche della vita del Paese, viene influenzata dal contesto e dall’ambiente esterno. Nel corso della puntata la scuola viene così messa in relazione con le più ampie conseguenze della pandemia sull’economia, sui trasporti e sulla povertà, tentando di individuare soluzioni trasversali.

“La scuola libera” è la rubrica dell’Ibl curata da Suor Anna Monia Alfieri e dedicata all’approfondimento dei temi della scuola al tempo del Coronavirus.