Vaccino AstraZeneca: attesa per domani la decisione dell’Ema

Le lancette dell’orologio corrono veloci, ma per la quadra ci siamo. Resta l’attesa per l’ok dell’Ema (Agenzia europea dei medicinali) al vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca-Irbm. Il “disco verde” per l’autorizzazione al farmaco dovrebbe arrivare domani. Non quindi oggi. Il Chmp (Comitato per i farmaci a uso umano) dell’Ema è riunito dall’inizio di questa settimana.

Bisogna ricordare che l’autorizzazione per AstraZeneca era stata annunciata, da Ema, entro la fine di questo mese. La commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides ieri sera ha twittato: “Scambio costruttivo con AstraZeneca sulle consegne del loro vaccino dopo l’approvazione. L’Unione europea rimane unita e ferma. Devono essere rispettati gli obblighi contrattuali, i vaccini devono essere consegnati ai cittadini dell’Ue”.

Sull’incontro serale di ieri, in una nota, AstraZeneca ha specificato che “il Ceo, Pascal Soriot, è stato lieto di partecipare a un incontro con il comitato direttivo dell’Ue sui vaccini. Abbiamo avuto una conversazione costruttiva e aperta sulle complessità di aumentare la produzione del nostro vaccino e sulle sfide che abbiamo incontrato. Ci siamo impegnati in un coordinamento ancora più stretto, per tracciare insieme un percorso per la consegna del nostro vaccino nei prossimi mesi”.