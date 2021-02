Piani nazionali energia e clima, serve una stima armonizzata sui costi

Quanto costa raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione? Nello Special Report “The Eu National energy and climate plans: a survey” Carlos di Bonifacio e Carlo Stagnaro conducono un’indagine su contenuti dei PIani energia e clima presentati dagli Stati membri dell’Unione europea.

L’Ue ha adottato un target di riduzione delle emissioni del 40 per cento entro il 2030, che nel frattempo ha incrementato al 55 per cento. A tal fine gli Stati membri hanno adottato dei Piani nazionali che, tra l’altro, stimano il fabbisogno di investimenti. In questo studio dell’Istituto Bruno Leoni viene stimato il costo totale e addizionale annualizzato per raggiungere l’obiettivo.

“Per quanto riguarda il fabbisogno totale di investimenti – scrivono Di Bonifacio e Stagnaro – si va dai 47 euro/ton CO2 all’anno dell’Estonia ai 1.645 euro del Portogallo, con una media di 522 euro. Per quanto riguarda il fabbisogno addizionale, si va dai 165 euro/ton CO2 all’anno della Germania ai 1.022 euro di Malta. L’Italia è tra i Paesi che prevedono una spesa maggiore, con 1.312 euro/ton CO2 all’anno e 332 euro/ton CO2 all’anno, rispettivamente”.

Secondo Di Bonifacio e Stagnaro questi dati tradiscono una eccessiva eterogeneità nelle metodologie di stima, che rende pressoché impossibile qualunque valutazione o confronto. “Il problema – concludono – è tanto maggiore alla luce dei nuovi e più ambiziosi di riduzione delle emissioni”.