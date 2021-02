L’Elefantino è diventato grande: 25 anni. Come lo aveva voluto il suo primo direttore, Giuliano Ferrara, doveva diventare un giornale conservatore e liberal. Senza risparmiare nessuno, neppure quando il “Fogliuzzo era ancora un bambino berlusconiano pop”. Oggi vola in edicola ancora con l’anima sbarazzina, con l’aggiunta della pacatezza dell’attuale direttore responsabile, Claudio Cerasa e del vice, Maurizio Crippa. Grafica tipo lenzuolo che era del primo Espresso, ideali di correttezza, commenti brevi graffianti (Rocco Casalino siderale, Walter Veltroni che salva il Festival di Sanremo, il video di Matteo Renzi che parla inglese con l’emiro arabo, Vito Crimi che sale al Quirinale, l’Unione europea e il Regno Unito che, da separati in casa, si rinfacciano qualsiasi cosa).

Ne ha fatta di strada “Il Foglio”. Nel giorno del compleanno regala ai lettori (2,50 euro compreso il supplemento di 180 pagine) due note politiche sul “Governo Giallo-Renzi” per l’incarico di decantazione a Roberto Fico e gli stress test sui partiti e la nuova agenda degli equilibri possibili. E un’analisi sulle vere opportunità della safety car politica. E se non bastasse, ecco il rimando all’approfondimento sulla “Destra che manda all’Italia” ad opera di Annalisa Chirico che si sforza a rispondere ad alcuni interrogativi: “Sovranista ma fino a che punto? Antieuropeista ma per quanto tempo ancora. L’opposizione alla prova della pandemia e ora anche della crisi di governo. Come si dovrebbe attrezzare per le prossime elezioni, quanto avrebbe bisogno di buon senso politico e pure di parole e persone nuove. Un girotondo di idee”.

E infine due indicazioni: un nuovo governo può dare senso alla legislatura se abbassa le tasse. Intervenire sulla riforma fiscale è necessario. Non si fa dal 1973. L’altro filone che il quotidiano intende portare avanti è come tutelare le libertà individuali. La questione dei media è quella centrale, che si tratti della stampa come della televisione o dei social network. Ed è evidente che le tesi liberali possono essere apprezzate solo se circolano, anche se i liberali sono pochi e marginali nell’universo dell’informazione, dove prevalgono logiche dirigiste e assistenziali, anche per i rapporti che sussistono tra media e potere. La crisi connessa al Covid, scrive Carlo Lottieri parlando del Festival di Piacenza della cultura della libertà “è un problema di libertà negate, dato che in ogni situazione emergenziale il potere è portato a dilatarsi, a soffocare i diritti fondamentali e a moltiplicare gli interventi politici e burocratici. Il Covid ha permesso una gestione di fatto autoritaria della nostra vita”.

Il quotidiano ha pubblicato una lettera di auguri del Presidente della Repubblica sulla funzione della stampa. Sergio Mattarella ha scritto: “Venticinque anni rappresentano una soglia di maturità che non rimuovono la carica giovanile e danno consapevolezza di aver accumulato esperienze importanti, di aver contribuito a conoscenze e riflessioni, fornendo pensiero critico e analisi utili all’opinione pubblica”. Sono stati anni intensi per la società e le istituzioni, anni di cambiamenti. “In questo quarto di secolo –ha aggiunto il capo dello Stato – il panorama dell’editoria e del giornalismo si è trasformato e quella della comunicazione costituisce una delle frontiere più avanzate e nobili dell’innovazione. Soltanto una stampa libera e plurale può presidiare efficacemente i limiti dei poteri pubblici, senza travagliare essa stessa i limiti del proprio ruolo nei confronti dei cittadini”. Lezioni per rafforzare la tutela delle libertà.