Astrazeneca: oltre 5 milioni di dosi all’Italia entro marzo

In settimana sarà superato il milione e mezzo di dosi consegnate e l’obiettivo, per fine marzo, è oltrepassare il traguardo delle 5 milioni di dosi. A riferirlo è Astrazeneca, in relazione alla notizia del taglio della metà delle dosi di vaccino anti-Covid previste per l’Unione europea nel secondo trimestre di quest’anno.

L’azienda, in sostanza, ha detto: “Non siamo ancora in grado di fornire previsioni dettagliate per il secondo trimestre. In ogni caso, AstraZeneca conferma che lavora con l’obiettivo di essere in linea con quanto indicato nel contratto”. La mission è “consegnare all’Italia più di 20 milioni di dosi”.

Sulle date di consegna, frequenza e volume potrebbero esserci cambiamenti, a causa di processi di produzione e tempistiche dei processi di controllo qualità. Questo il pensiero di Astrazeneca, che ha precisato: “Stiamo continuamente aggiornando il nostro programma di consegna, informando dei nostri piani, su base settimanale, la Commissione europea e il commissario Domenico Arcuri, per portare più dosi di vaccino in Europa nel più breve tempo possibile”.